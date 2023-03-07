الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية

أشرف الفريق أول شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي “جنوب – شرق” جانت بالناحية العسكرية الرابعة على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع العملياتي لجانت. ومدى قدرتها على تنفيذ المهام القتالية المحتملة والتحكم في العتاد القتالي ومنظومات الأسلحة الحديثة.

كما أن التمرين التكتيكي يهدف أيضا إلى تدريب القادة والأركانات على التحضير للقيام بالدفاع. بالإضافة كذلك إلى تطوير معارفهم في مجال التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ. ووضعهم في جو المعركة الحقيقية

الفريق أول سعيد شنقريحة تابع بميدان الرمي للقطاع العملياتي مختلف الأعمال القتالية التي نفذتها الوحدات البرية والجوية المقحمة. كما أن الأعمال القتالية إتسمت باحترافية كبيرة في جميع المراحل بأداء تكتيكي وعملياتي عالي المستوى.