الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “فخر 2026”

واصل اليوم الأربعاء، الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة في ولاية بشار.

و أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “فخر 2026”. وهذا خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثالثة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور