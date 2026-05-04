الفريق أول شنقريحة يشرف على ملتقى حول المقاربة الجزائرية لبناء الأمن والسلم في إفريقيا

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، على افتتاح أشغال ملتقى وطني بعنوان: ” المقاربة الجزائرية لبناء الأمن والسلم في إفريقيا “.

حيث استهلت أشغال الملتقى بكلمة افتتاحية ألقاها الفريق أول شنقريحة، رحب في مستهلها بالضيوف والمشاركين. وأشار إلى أن المعضلات الأمنية في إفريقيا لم تعد مجرد نتاج لعوامل داخلية وحدها. بل تتأثر بتداخل أجندات خارجية حولت بعض الأزمات الإفريقية. لساحات مفتوحة لإعادة تشكيل موازين القوى وبسط النفوذ.

وقد عرف هذا الملتقى حضور الوزير الأول سيفي غريب مرفوقاً بالأمين العام لرئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئاسة الجمهورية. بالإضافة إلى الفريق قائد القوات البرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والحرس الجمهوري ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني. وقائد الدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء الدوائر. والمراقب العام للجيش ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. وكذا إطارات سامية وخبراء مختصين.

