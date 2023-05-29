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الفريق أول شنقريحة يشيد بقرار رئيس الجمهورية لتشييد تمثال يخلد تاريخ الأمير عبد القادر

بقلم النهار أونلاين
الفريق أول شنقريحة يشيد بقرار رئيس الجمهورية لتشييد تمثال يخلد تاريخ الأمير عبد القادر
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أشاد الفريق أول “السعيد شنقريحة” بقرار رئيس الجمهورية لتشييد تمثال يخلد تاريخ الأمير عبد القادر.

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