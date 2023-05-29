قناة النهار الفريق أول شنقريحة يشيد بقرار رئيس الجمهورية لتشييد تمثال يخلد تاريخ الأمير عبد القادر بقلم النهار أونلاين نشر في 29 ماي 2023 - 14:33 شارك غرِّد أرسل 66 0 أشاد الفريق أول “السعيد شنقريحة” بقرار رئيس الجمهورية لتشييد تمثال يخلد تاريخ الأمير عبد القادر. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8mTsr اقرأ أيضا صريح جدا: هل يحكم الجزائريون على المظهر الخارجي ؟ قناة النهار 29 ماي المركزات الفيتامينية الحيوانية..إنتاج كبير مقابل أرقام محتشمة بالتصدير قناة النهار 25 ماي "التوأم أمينة وخديجة: "هكذا يتعاملون معنا التلاميذ داخل المدرسة وكانو يغيرو منا بزاف قناة النهار 24 ماي عين الدفلى / السفير الصيني في زيارة لأطباء بلده بمستشفى مكور حمو قناة النهار 12 ماي طالع هابط. تبقا بلا راس في الجلفة .. شاهد سياسة البريكولاج بواد ملاح قناة النهار 28 ماي طالع هابط: شاهد كيف فاجىء النوي إطارات عدل بمعرض باتيماتيك قناة النهار 09 ماي شاهدوا... محاولة تهريب مليون و200 ألف أورو بمطاري وهران وهواري بومدين قناة النهار 14 ماي فاسألوا: الإيمان بضع وسبعون شعبة قناة النهار 28 ماي فاسألوا: النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول من ينشق القبر قناة النهار 18 ماي ذبـ.ـح أنثى الأنعام..تشديد الرقابة على الأسواق والمذابـ.ـح لغلق منافذ المتلاعبين قناة النهار 28 ماي