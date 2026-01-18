الفريق أول شنقريحة يصل إلى قطر للمشاركة في “ديمدكس 2026”

شرع اليوم الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى دولة قطر، بدعوة من الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي. رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. وذلك للمشاركة في فعاليات النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس 2026”.

وكان في استقبال الفريق أول لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي. مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، إلى جانب سفير الجزائر لدى دولة قطر، السيد صالح عطية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجزائر وقطر، حيث سيجري الفريق أول شنڨريحة لقاءات مع عدد من المسؤولين القطريين. سيتم خلالها بحث سبل تطوير الشراكة الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة. للبلدين الشقيقين ويعزز التنسيق والتعاون الدفاعي.