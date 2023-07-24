الفريق أول شنقريحة يعزي أسر شهداء حرائق بجاية

تقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، تعازيه لعائلات العسكريين الذين استشهدوا في حرائق بجاية.

كما جاء في بيان وزارة الدفاع “على إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بخالص التعازي”. و”المواساة لأسر الشهداء وذويهم وللمؤسسة العسكرية”.

تابعا “راجيا من الله تعالى أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار”. و”أن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، متمنيا الشفاء العاجل لبقية المصابين”.