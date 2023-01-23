الفريق أول شنقريحة يعزي عائلات الشهداء ويأمر بفتح تحقيق اثر  تحطم المروحية العسكرية

تقدم الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الشهداء وأقربائهم.

سائلا الله العليّ القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما أمر الفريق أول السعيد شنقريحة، بفتح تحقيق لتحديد أسباب و ظروف حادث تحطم المروحية العسكرية.

وجاءت هذه التعزية اثر تحطم مروحية من نوع MI-171 بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى، اليوم الإثنين، إثر مهمة تدريبية مبرمجة، حيث أسفر هذا الحادث الأليم عن استشهاد طاقم المروحية العقيد مناري مراد، الرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة.