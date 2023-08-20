الفريق أول شنقريحة يعزي عائلة العميد رشيد حراث

عزى الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عائلة العميد رشيد حراث، مدير عام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية.

والذي وافته المنية إثر حادث مرور. وجاء في نص التعزية:

“على إثر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، العميد رشيد حراث، مدير عام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية.، اليوم الأحد 06 أوت 2023، يتقدم الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يُلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”