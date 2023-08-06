الفريق أول شنقريحة يعزي عائلة المرحوم اللواء المتقاعد ذيب مخلوف

قدم الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الأحد، تعازيه الخالصة في وفاة المجاهد اللواء المتقاعد قائد الحرس الجمهوري الأسبق ذيب مخلوف. حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان، “أنه على اثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد قائد الحرس الجمهوري الأسبق ذيب مخلوف، يتقدم الفريق الأول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بتعازيه الخالصة لعائلة الراحل، متضرعا إلى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.”

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