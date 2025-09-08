الفريق أول شنقريحة يعزي في استشهاد العريف الأول المتعاقد عماري سيف الدين بتيبازة

تقدم الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة العريف الأول المتعاقد عماري سيف الدين، الذي استشهد هذا الاثنين، إثر عملية بحث وتمشيط بالقطاع العسكري تيبازة، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان “في إطار مكافحة الإرهاب، وعلى إثر عملية بحث وتمشيط على مستوى بلدية بني ميلك، دائرة الداموس بالقطاع العسكري تيبازة بإقليم الناحية العسكرية الأولى، استشهد اليوم الـ08 سبتمبر 2025، العريف الأول المتعاقد عماري سيف الدين رحمه الله”.

وأضاف المصدر ذاته “وعلى إثر ذلك، يتقدم الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.