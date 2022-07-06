الفريق أول شنقريحة يعزي في استشهاد العريف المتعاقد سلاوي سمير

تقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص. وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد العريف المتعاقد سلاوي سمير، إثر استشهاده.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط، لا تزال متواصلة. بمنطقة واد الڤصب ببلدية الماين بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى. استشهد في ميدان الشرف، يوم أمس الثلاثاء 05 جويلية 2022 العريف المتعاقد سلاوي سمير، واثر هذا المصاب الجلل،

كما قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعازيه لعائلة الشهيد العريف المتعاقد سلاوي سمير.

وجاء في رسالة تعزية رئيس الجمهورية “إنا لله وإنا إليه راجعون..تعازيّ الخالصة لعائلة الشهيد العريف المتعاقد سلاوي سمير”. و”لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي،سليل جيش التحرير الوطني”.

وأضاف الرئيس تبون، أنه “عقب استشهاده متصديا لأيادي الغدر الإرهابية، بميدان الشرف بولاية عين الدفلى”. “ليلتحق بالشهداء الأبرار، في أيام الوفاء لشهدائنا”.