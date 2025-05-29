الفريق أول شنقريحة يعزي في وفاة العميد زيدي العيد

قدم الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تعازيه اثر وفاة العميد زيدي العيد رئيس قسم بقيادة القوات البرية.

وجاء في نص التعزية:”على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، العميد زيدي العيد، رئيس قسم بقيادة القوات البرية، يوم أمس الأربعاء 28 ماي 2025، بعد مرض عضال، يتقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”