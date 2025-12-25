الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي في وفاة العميد محمد بن ديدة

قدّم الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. تعازيه الخالصة في وفاة العميد محمد بن ديدة. مفتش بمديرية العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني، الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وبهذا المصاب الأليم، تقدّم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بأصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد وإلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان.