الفريق أول شنقريحة يعزي في وفاة العميد المتقاعد المجاهد حسين بن حديد

قدم الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سعيد شنقريحة، تعازيه الخالصة لعائلة العميد المتقاعد المجاهد حسين بن حديد، الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الاحد .

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، أنه على إثر هذا المصاب الجلل،يتقدم الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي, بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة إلى عائلة المرحوم, راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه مع الشهداء و الصديقين الابرار و أن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان . إنا لله و إنا اليه راجعون”.