الفريق أول شنقريحة يعزي في وفاة رئيس الحكومة الأسبق “سيد أحمد غزالي”

بعث الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. برسالة تعزية ومواساة لعائلة رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، عزى الفريق أول شنقريحة باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، أسرة رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي. الذي وافته المنية اليوم بمستشفى عين النعجة العسكري عن عمر ناهز 88 سنة.

وجاء في مضمون رسالة التعزية أنه “على إثر وفاة رئيس الحكومة الأسبق “سيد أحمد غزالي” يتقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي إلى أسرة الفقيد وأقاربه بأصدق عبارات التعازي والمواساة. متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه. وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان..”.

وشغل الراحل سيد أحمد غزالي، منصب رئيس الحكومة الجزائرية من 5 جوان 1991، خلفا لمولود حمروش إلى 8 جويلية 1992.