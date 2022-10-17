الفريق أول شنقريحة يعزّي في وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش

قدّم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الإثنين، تعازيه الى أسرة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش القائد الأسبق للناحية العسكرية الثانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني:

“على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش القائد الأسبق للناحية العسكرية الثانية، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، تعازيه، في وفاة، المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش القائد الأسبق للناحية العسكرية الثانية. يتقدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. بأصدق التعازي وخالص المواساة الى أسرة الفقيد وكافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي. متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، إنا لله وإنا اليه راجعون”.