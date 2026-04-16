الفريق أول شنقريحة يفتتح ملتقى التهديدات الخارجية في ظل التحولات الجيوسياسية

أشرف الفريق اول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. على افتتاح أشغال ملتقى بعنوان : التهديدات الخارجية في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية تحديات أمنية. ورهانات استراتيجية على مستوى النادي الوطني للجيش.

الملتقى عرف حضور الوزير الأول مرفوقا بمدير الديوان لرئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئاسة الجمهورية إلى جانب الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا إطارات سامية وخبراء مختصين.