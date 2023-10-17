الفريق أول شنقريحة يقف دقيقة صمت تخليدا لشهداء مظاهرات 17 أكتوبر 1961

وقف الفريق أول، سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي دقيقة صمت تخليدا لشهداء مظاهرات 17 أكتوبر 1961.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإنه بمناسبة الذكرى الثانية والستين “62” لليوم الوطني للهجرة وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية. القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. القاضي بترسيم الوقوف دقيقة صمت كل سنة تخليدا للذكرى، للترحم على أرواح شهداء مظاهرات 17 أكتوبر 1961. وقف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رفقة إطارات من وزارة الدفاع الوطني. بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا ضحايا للقمع الهمجي لمظاهرات سلمية قام بها الجزائريون بفرنسا. وهذا على غرار باقي مؤسسات الدولة.