الفريق أول شنقريحة يقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مظاهرات 17 أكتوبر 1961

بقلم أمينة داودي
قام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة. بدقيقة صمت رفقة إطارات من وزارة الدفاع الوطني.

ووقف الفريق أول شنقريحة دقيقة صمت بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي ترحما على أرواح شهداء مظاهرات 17 أكتوبر 1961. الذين سقطوا ضحايا للقمع الهمجي للمظاهرات السلمية التي قام بها الجزائريون بفرنسا.

