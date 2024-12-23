الفريق أول شنقريحة يقوم بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى

قام اليوم، الإثنين، الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى، أين تفقد فوج الأشغال الهاتفية الكبرى ومؤسسة الكوابل.

كما زار الفريق أول مقر فوج الأشغال الهاتفية الكبرى، واستقبل من قبل قائد الناحية العسكرية الأولى ورئيس دائرة الإشارات، ومنظومات القيادة والسيطرة.

وفي إطار زيارته دائما، استمع الفريق أول لعرض حال مفصل عن نشاطات هذا الفوج والمهام الموكلة له ووقف على مختلف وسائل الأشغال الهاتفية. والمعدات والتجهيزات المتوفرة.

كما أسدى الفريق أول السعيد شنڨريحة جملة من التوجيهات والتعليمات تتعلق بالخصوص بضرورة المحافظة على جاهزية. هذه المعدات والسهر على صيانتها الدورية من أجل أداء المهام المسندة على أكمل وجه.