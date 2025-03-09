الفريق أول شنقريحة يكرّم المستخدمات العسكريات والمدنيات في عيدهن العالمي

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء اليوم السبت، على مراسم مأدبة إفطار وحفل تكريمي على شرف المستخدمات العسكريات والمدنيات.

وجرت مراسم مأدبة إفطار وحفل تكريمي بالنادي الوطني للجيش بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني والحرس الجمهوري.

كما حضر قائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش والمديرون ورؤساء المصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وبالمناسبة أكد الفريق أول شنقريحة في كلمته أن المرأة الجزائرية تواصل اليوم مسيرتها في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة والمنتصرة .

وأضاف الفريق أول” ها هي المرأة الجزائرية اليوم، تواصل المسيرة في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة والمنتصرة، تحت قيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي يسهر شخصيا على إيلاء المرأة ما تستحق من الرعاية والدعم والتحفيز، ويوجه بفتح الأبواب لها في كافة القطاعات دون استثناء، لإبراز مواهبها وإطلاق العنان للقدرات اللامحدودة التي تتحلى بها، حتى تساهم بالتالي في تطور وتقدم ورقي الوطن.

وجدد الفريق أول حرص القيادة العليا على ترقية دور المرأة ضمن المنظومة الدفاعية للبلاد, من أجل تحقيق الأهداف المسطرة والغايات المنشودة في إطار الجزائر الجديدة والمنتصرة قائلا: وعلى نفس النهج وعملا بتوجيهات الرئيس.

كما تسهر القيادة العليا للجيش على ترقية دور المرأة ضمن المنظومة الدفاعية لبلادنا، من خلال تشجيعها على الانخراط في صفوف الجيش وولوج جميع التخصصات دون استثناء، وكذا تولي المناصب والوظائف العليا بكل كفاءة وجدارة.

وهذا ما أتاح الفرصة لها لإثبات نفسها, والمساهمة, على قدم المساواة مع زميلها الرجل، في تحقيق الأهداف المسطرة والغايات المنشودة في إطار الجزائر الجديدة والمنتصرة . يضيف الفريق أول

في ختام الحفل، كرّم الفريق أول بتكريم بعض المستخدمات، حاثا إياهن على رفع التحدي ومواصلة العمل الجاد والمثابر، ومتمنيا لهن التوفيق والنجاح في مسارهن المهني”.