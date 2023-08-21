الفريق أول شنقريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد العميد رشيد حراث

القى الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد العميد رشيد حراث بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش”.

هذا وتلى الفريق أول شنقريحة فاتحة الكتاب على روح الفقيد العميد رشيد حراث، بحضور كل من الفريق أول قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر، المديرين ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا اطارات ومستخدمي المسشتفى المركزي للجيش وافراد عائلته وعدد من زملائه.

وجدد رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، اصالة عن نفسه وباسم كافة اطارات وافراد الجيش الوطني الشعبي، اخلص التعازي واصدق مشاعر المواساة الى عائلة الفقيد، مذكرا بمناقبه خلال مسيرته المهنية ومتضرعا الى المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.