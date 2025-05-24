الفريق أول شنقريحة ينصب العميد أيت وعرابي عبد القادر مديرا عاما للأمن الداخلي

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، على تنصيب المدير العام للأمن الداخلي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. صباح اليوم السبت، على مستوى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي. على التنصيب الرسمي للعميد أيت وعرابي عبد القادر، مديرا عاما للأمن الداخلي خلفا للعميد حداد عبد القادر.

وكانت مراسم التنصيب فرصة سانحة للفريق أول، للالتقاء بإطارات هذه المديرية، الذين قدم لهم جملة من التعليمات والتوجيهات العملية. لاسيما في مجال السهر على أداء المهام الجسيمة الموكلة لهم، والتي تقتضي بذل المزيد من الجهود المثابرة والمخلصة وأدائها على الوجه الأمثل، وفق البيان نفسه.

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