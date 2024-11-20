الفريق أول شنقريحة ينصّب قائد القوات البرية الجديد مصطفى سماعلي

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، على مراسم التنصيب الرسمي لقائد القوات البرية الجديد مصطفى سماعلي بمقر القوات البرية الشهيد ديدوش مراد.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، على مراسم التنصيب الرسمي لـ اللواء مصطفى سماعلي قائدا جديدا لقيادة القوات البرية خلفا لـ اللواء عمار أعثامنية.

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