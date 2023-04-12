الفريق أول شنقريحة ينقل رسالة خطية من الرئيس تبون إلى الرئيس البرازيلي 

سلم اليوم الأربعاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الأول السعيد شنقريحة رسالة خطية إلى وزير الدفاع البرازيلي “موسيو مونتيرو” من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، موجهة إلى نظيره البرازيلي “لولا داسيلفا”.

وقد استقبل الفريق الأول السعيد شنقريحة من قبل وزير الدفاع البرازيلي وهذا خلال اليوم الثاني من زيارته إلى معرض Laad-2023.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الرئيس تبون يولي اهتاما خاصا للديناميكية الهادفة إلى الإرتقاء بالعلاقات الجزائرية البرازيلية في كافة القطاعات وبالأخص في مجال التعاون العسكري.

وف المقابل أكد الفريق أول لسعيد_شنقريحة أن حضوره لمعرض LAAD-2023 دليل على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير تعاونها العسكري مع أحد بلدان البريكس. من أجل إقامة تبادل صريح وبراغماتي بخصوص غرساء تعاون عسكري جزائري برازيلي واعد ومثمر لكلا البلدين.