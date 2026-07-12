الفريق أول شنقريحة يهنئ أشبال الأمة الناجحين في البكالوريا

تقدم الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتهانيه الخالصة إلى الناجحين في شهادة البكالوريا من دفعات مدارس أشبال الأمة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، هنأ الفريق أول، الإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق.

وحققت دفعات مدارس أشبال الأمة، نتائج مشرفة في شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، حيث بلغت نسبة النجاح، 99.11 بالمائة.