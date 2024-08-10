الفريق أول شنقريحة يهنئ البطل جمال سجاتي  

هنأ الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي البطل الجزائري جمال سجاتي عقب إهداءه الجزائر ميدالية برونزية في أولمبياد باريس.

ونشرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، عبر الصفحة الرسمية لها على “الفايسبوك”، تهنئة الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني، اليوم السبت، “الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يهنئ جمال سجاتي على احرازه الميدالية البرونزية في سباق 800 م في الألعاب الأولمبية 2024”.

كما أضافت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية في ذات المنشور “لك منا كل التهنئة والتبريكات يا جمال سجاتي، إن إحرازك للميدالية البرونزية يؤكد تلك النتائج المتميزة التي حققتها في المنافسات السابقة، شرفت الجزائر وأفرحت كل الشعب الجزائري فهنيئا لك ومزيدا من التتويجات.. تحيا الجزائر”.