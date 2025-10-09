الفريق أول شنقريحة يهنئ المنتخب الوطني بتأهله إلى كأس العالم 2026

قدّم الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تهانيه الخالصة للمنتخب الوطني لكرة القدم عقب تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء في رسالة تهنئة نشرتها وزارة الدفاع الوطني عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك: “هنيئًا لكم أيها الأبطال تأهلكم إلى كأس العالم 2026، كنتم في الريادة طيلة مرحلة التصفيات، برهنتم مرة أخرى أنكم الأجدر وشرفتم وطننا الغالي. تحيا الجزائر.”