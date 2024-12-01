الفريق أول شنقريحة يهنئ المنتخب الوطني العسكري
بقلم عزيز طالبي
هنأ الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني النخب الرياضية الوطنية العسكرية التي حققت 96 ميدالية في الألعاب الإفريقية العسكرية.
و تجري الألعاب العسكرية بأبوجا بنيجيريا التي حقق المنتخب الوطني منها 53 ذهبية و22 فضية و21 برونزية.
وجاء في تهنئة السعيد شنفريحة “إن هذه النتائج المشرفة جدا تعكس عزيمتكم و كفاءتكم وتحضيراتكم الجيدة لتمثيل وطنكم والجيش الوطني الشعبي أحسن تمثيل في هذه المنافسة الدولية”.
كما أضاف “شرفتم الجزائر و الجيش الوطني الشعبي، هنيئا لكم و مزيدا من التألق في قادم الحافل الدولية.
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