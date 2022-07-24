الفريق أول شنقريحة يهنئ قوات الشرطة

هنأ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، كافة منتسبي الأمن الوطني، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية.

ونوه الفريق أول، على المستوى الراقي والتحلي بالإنضباط المثالي والإحترافية والأداء المنسجم والمتناسق، لمستخدمي الأمن الوطني المشاركين في الإستعراض العسكري المنظم بمناسبة الذكرى الستين لعيد الإستقلال.

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