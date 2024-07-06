الفريق أول شنقريحة يهنئ مستخدمي الجيش بحلول السنة الهجرية الجديدة

هنأ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة مستخدمي الجيش بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

وفي رسالة تهنئة بعثها الفريق أول شنقريحة لجميع مستخدمي الجيش قدم فيها أسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التبريكات.

كما جدد الفريق أول شنقريحة لمستخدمي الجيش التهاني والتبريكات ‎بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وبهذه المناسبة سأل الفريق أول شنقريحة الله عز وجل، أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير على بلادنا. وداعيا الله أن يعيد علينا العام الهجري الجديد بتمام التوفيق والسداد والنجاح في أداء المهام الدستورية النبيلة الموكلة على أكمل وجه خدمة لوطننا المفدى.