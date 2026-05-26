الفريق أول شنقريحة يهنئ مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بعيد الأضحى 

هنأ الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في رسالة التهنئة

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1447، يطيب لي أن أتوجه إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين للجيش الوطني الشعبي، ومن خلالهم إلى أهلهم وذويهم الطيبين، بأخلص التهاني وأصدق الرجاء بموفور الصحة والسعادة والرقي، مشفوعة بكل أماني التوفيق والنجاح، في المهام الموكلة لهم خدمةً لوطننا المفدى ودفاعاً عن حرمة أرضه الطيبة.

فنعمة الأمن والاستقرار والسكينة التي ينعم بها شعبنا اليوم هي نتاج طبيعي للجهود المضنية والمتواصلة التي يتشرف ببذلها الجيش الوطني الشعبي، السليل الوفي لجيش التحرير الوطني، المسنود بدعم وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، رفقة كافة الأسلاك الأمنية الأخرى، وهي نتائج مثمرة بقدر ما تحثنا جميعا كعسكريين، كل في مجال عمله وحدود صلاحياته، على المزيد من البذل والعطاء في سبيل أداء واجبنا الوطني، فإنها تحفزنا أكثر فأكثر على مواصلة مسلكنا العملي الذي نطمح من خلاله إلى تحقيق المزيد من التطوير والتحديث لقواتنا المسلحة، بما يتماشى وعظمة المهام الدستورية الموكلة إليها.

فحماية الجزائر أرضا وشعبا وتأمين حدودها الوطنية تأمينا كاملا هي مسؤولية آلـــــينا على أنفسنا في الجيش الوطني الشعبي أن نؤديها على أكمل وجه، اقتداء بما قدمه شهداء الجزائر بالأمس عبر مقاوماتهم العديدة وثورتهم التحريرية المظفرة وتمجيدا لتضحيات شهداء الواجب الذين فدوا بأرواحهم الزكية أمن الجزائر واستقرارها، هؤلاء الأمجاد الذين يستحقون منا اليوم وقفة تذكر وترحم على أرواحهم الطاهرة، مثلما تستحق منا الجزائر بأن يبقى جيشها المغوار في أعلى درجات الجاهزية، باذلا كل ما في الوسع في سبيل تعميم الأمن والسكينة الدائمين في كافة ربوع الوطن.

في الأخير، وإذ أجدد لكم التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فإنني على يقين تام أنكم ستظلون، كما عهدتكم دائما، على قدر الثقة التي يضعها فيكم شعبكم وقيادتكم، لتحقيق أفضل النتائج الميدانية وتجسيد الأهداف المسطرة، الرامية لضمان أمن واستقرار الوطن ومواصلة مرافقة الجهود التطويرية المخلصة التي يتم بذلها، ليل نهار، من أجل ازدهار ونماء الجزائر الجديدة والمنتصرة، ووضع أسس مستقبلها الواعد وغدها المشرق، بهدْيٍ من قيم ثورة نوفمبر المجيدة وتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأخيار.

عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير