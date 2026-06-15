الفريق أول شنقريحة يهنئ مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بحلول العام الهجري الجديد 1448

هنأ الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين التابعين للجيش الوطني الشعبي، ومن خلالهم إلى عائلاتهم وذويهم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448.

متقدمًا إليهم بأخلص التهاني وأصدق التبريكات، راجيًا أن يكون عامًا حافلًا بالإنجازات والنجاحات على غرار سابقه.

ونوّه الفريق أول السعيد شنقريحة، بهذه المناسبة، بالمجهودات الجبارة والتضحيات الجسيمة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي من أجل أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار. مؤكدًا أن هذه المهمة النبيلة تضطلع بها المؤسسة العسكرية بكل احترافية، باعتبارها سليل جيش التحرير الوطني.

كما أبرز أن الجيش الوطني الشعبي، المسنود بدعم وتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، يواصل أداء مهامه على أكمل وجه، من خلال النتائج المثمرة المسجلة في إطار محاربة بقايا الإرهاب.

وأكد أن هذه النتائج تحفز كافة العسكريين، كل في مجال عمله وحدود صلاحياته، على بذل المزيد من الجهد المتفاني، لمواصلة مسار التطوير والتحديث داخل صفوف القوات المسلحة، بما يتماشى مع عظمة المهام الدستورية الموكلة إليها.

وفي ختام رسالته، حث الفريق أول السعيد شنقريحة جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي على مواصلة العمل المثابر والمخلص، كل في حدود مسؤولياته، من أجل تعزيز أسس منعة وصلابة المؤسسة العسكرية، وصيانة المصالح العليا للوطن.