الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته إلى سلطنة عمان في يومها الثاني

يواصل الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. زيارته إلى سلطنة عمان لليوم الثاني على التوالي.

وبدعوة من الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، شرع الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان، أمس الأحد.

خلال هذه الزيارة، سيلتقي الفريق أول مع المسؤولين العمانيين لدراسة السبل الكفيلة بتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي.

