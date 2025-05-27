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الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته إلى وهران

بقلم أسماء.ع
الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته إلى وهران
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يواصل اليوم الثلاثاء، الفريق أول السعيد شنقريحة  الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية.

رابط دائم : https://nhar.tv/hi4Cs
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