الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته إلى وهران

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يواصل اليوم الثلاثاء، الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية.