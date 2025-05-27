الوطني الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته إلى وهران بقلم أسماء.ع نشر في 27 ماي 2025 - 10:06 شارك غرِّد أرسل 97 0 يواصل اليوم الثلاثاء، الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية. رابط دائم : https://nhar.tv/hi4Cs اقرأ أيضا منصوري تستقبل عددا من السفراء المعتمدين لدى الجزائر الوطني 22 ماي ناصري: مجلس الأمة سيظل ملتزما بصلاحياته الدستورية والواجب البرلماني الوطني 19 ماي بقدرة استيعابية تصل إلى 2400 حاوية..تدشين منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية الوطني 26 ماي التماس 10 سنوات حبسا نافذا لسعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحكيم الوطني 08 ماي هذه هي فيات "دوبلو بانوراما" الجديدة الوطني 21 ماي هكذا ساهم منتخبون بطريقة مشبوهة في جمع التوقيعات لسعيدة نغزة الوطني 07 ماي هذا ما أمر به وزير التربية بخصوص الامتحانات الوطنية الوطني 12 ماي ساحر ينصب على المواطنين .. درك العاصمة يوجه نداءً للجمهور الوطني 07 ماي شركة مدار البحرية.. نحو إطلاق خدمة نقل المسافرين الوطني 19 ماي رسميا.. ايطاليا تصنف متحف صديق الثورة الجزائرية انريكو ماتي إلى متحف وطني الوطني 26 ماي