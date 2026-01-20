الفريق أول شنڨريحة يواصل زيارته الى قطر في يومها الثالث

يواصل، الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، زيارته الرسمية إلى دولة قطر في يومها الثالث.

وخلال اليوم الثاني من زيارته إلى دولة قطر الشقيقة، حضر الفريق أول السعيد شنڨريحة مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة التاسعة. لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2026”.

وعقب نهاية مراسم الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة العالمية، التي تنظم تحت إشراف سمو أمير دولة قطر. طاف الفريق أول والوفد المرافق له، ببعض أجنحة المعرض، حيث عاين عن كثب العتاد والمعدات المعروضة، على غرار الأسلحة. ومنظومات الأسلحة عالية التقنية، واستمع باهتمام إلى شروحات وافية وعروض قدمها القائمون على الأجنحة.

