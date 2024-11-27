الفريق أول شنقريحة يُجري لقاء ثنائيا على انفراد مع رئيس الحرس الوطني الكويتي

أجرى الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. لقاء ثنائيا على انفراد مع الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني الكويتي.

اللقاء جاء في إطار زيارة الدولة الرسمية التي يقوم بها الفريق أول إلى الكويت في يومها الرابع. أين تبادل الطرفان تبادلا وجهات النظر حول سبل تجسيد تعاون عسكري متنوع. في ظل الديناميكية التي تعرفها العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين.