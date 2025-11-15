الفريق أول شنقريحة يُدشن مرافق صحية جديدة بالناحية العسكرية الأولى

أشرف الفريق أول، السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، على تدشين مرافق صحية جديدة بالناحية العسكرية الأولى.

وتابع الفريق أول، على مستوى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، عرضا مفصلا قدمه المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية حول المرافق الجديدة المبرمج تدشينها.

وجاء إنجاز هذه المرافق، تجسيدا للمشاريع الصحية التي أقرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. الرامية إلى تحسين أداء الهياكل الاستشفائية ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

كما قام الفريق أول بالإشراف على انطلاق العمل على مستوى مصلحتين طبيتين. بالمستشفى المركزي للجيش على إثر تجهيزهما بتجهيزات طبية جديدة.

وأشرف الفريق أول، رفقة قائد الناحية العسكرية الأولى والمدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية بالبليدة. على تدشين المستشفى العسكري الجهوي الجامعي.

وطاف الفريق أول، بمختلف مصالح المستشفى أين قدمت له شروحات وافية عن الخدمات الطبية والجراحية. التي يوفرها والتي ستساهم في تعزيز وترقية الخدمات الصحية.