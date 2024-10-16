الفريق أول شنقريحة يُستقبل من طرف قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية

في اليوم الثاني من زيارة الفريق أول السعيد شنقريحة الرسمية إلى موريتانيا، زار مقر الأركان العامة للجيوش الموريتانية.

وكان في استقبال الفريق أول السعيد شنقريحة، الفريق المختار بله شعبان قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية. حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني.

وتبادل الطرفان التحليلات ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. ومختلف التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة والعالم. وتوسعت المحادثات بين الطرفين، بمركز مؤتمرات الجيوش، لتشمل وفدي البلدين. وخصصت المحادثات لتقييم حالة التعاون العسكري الثنائي بمختلف أشكاله وسبل تطويره أكثر إلى ما يتوافق والعلاقات المتينة بين جيشي البلدين.

وبالمناسبة، ألقى الفريق أول شنقريحة كلمة، تقدم فيها بتشكراته لنظيره الموريتاني على مظاهر الترحيب وحسن الضيافة اللتين حظي بهما منذ وصوله إلى موريتانيا الشقيقة. مؤكدا ثقته في قدرة البلدين على تعزيز روابط الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما شدد الفريق أول شنقريحة على أنه يتعين تعزيز العمل المشترك بين الطرفين بروح التعاون والتنسيق الدائمين. وذلك في ظل سياق جيوسياسي إقليمي ودولي خاص، ترتب عنه بروز تحديات أمنية جديدة.

من جهته أشاد الفريق المختار بله شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، بمتانة علاقات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين التي ستتعزز أكثر من خلال هذه الزيارة، شاكرا للسيد الفريق أول تلبية الدعوة.