الفريق أول شنقريحة يُشدد على تحسين عمل المستخدمين

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم السبت، بتفقد وحدات الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، على ضرورة مواصلة تحسين عمل المستخدمين.

هذا وأشرف الفريق أول على تدشين مقرات جديدة بأول وحدتين بحامية الجلفة.

كما عاين الفريق أول المستشفى العسكري الميداني الذي نشر بالادريسية بولاية الجلفة، قصد التكفل الطبي بساكنة المنطقة.