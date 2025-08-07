الفريق أول شنقريحة يُشرف على تدشين المقر الجديد لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. على مراسم تدشين المقر الجديد لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم ببابا علي.

ووقف الفريق أول وقفة ترحم على روح الشهيد البطل العقيد بن علي بودغن المدعو “لطفي” والذي يحمل مقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم اسمه حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

كما تابع الفريق عرضا شاملا حول هذا المقر الجديد قدمه القائمون على إنجاز المشروع.