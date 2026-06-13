الفريق أول شنقريحة يُشرف على تنصيب مدير المدرسة العليا الحربية الجديد

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، على مراسم التنصيب الرسمي لمدير المدرسة العليا الحربية الجديد.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: “: بإسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. على مراسم حفل التنصيب الرسمي للمدير الجديد للمدرسة العليا الحربية، اللواء محمد أحمد سايح خلفا للواء حميد فكان”.