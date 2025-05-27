الفريق أول شنقريحة يُشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “صمود 2025″، بالناحية العسكرية الثانية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، خلال اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد للناحية العسكرية الثانية.

وقامت بتنيذ التمرين، وحدات اللواء 36 للمشاة الآلية مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة. والذي يأتي تنفيذه تتويجا لسنة التحضير القتالي 2024/2025.

وإستمع الفريق أول، إلى عرض قدمه قائد اللواء 36 مشاة آلية تضمن الفكرة العامة ومراحل تنفيذ هذا التمرين. الذي يهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات. فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة.