الفريق أوّل شنقريحة يُعزي في وفاة العميد كمال لخضر

قدّم الفريق أوّل السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تعازيه الخالصة إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، العميد كمال لخضر. التابع لقيادة القوات البرية اليوم 05 أوت 2026، على إثر مرض عضال.

وقدم الفريق أوّل شنقريحة باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة لعائلة المرحوم. راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

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