الفريق أول شنقريحة يُعزي في وفاة المجاهد العقيد الطاهر الزبيري

قدم الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تعازيه الخالصة إثر وفاة المجاهد العقيد الطاهر الزبيري.

وجاء في رسالة التعزية”على إثر وفاة المجاهد العقيد المتقاعد الطاهر الزبيري قائد الولاية التاريخية الأولى وعضو مجلس الأمة الأسبق. يتقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي. بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”