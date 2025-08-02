الفريق أول شنقريحة يُكرم أشبال الأمة المتفوقين في الباك والبيام

ترأس الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، كرم الفريق أول، أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا. والتعليم المتوسط لدورة جوان 2025.

وفي كلمة له بالمناسبة، بلغ الفريق أول، تهاني وتبريكات رئيس الجمهورية، لأشبال وشبلات الأمة. والذي تمنى لهم المزيد من النجاح والتألق في مشوارهم التكويني والمهني. باعتبارهم يمثلون إطارات المستقبل، للدولة الجزائرية وللجيش الوطني الشعبي.

كما تقدم الفريق أول، بدوره، بتهانيه الخالصة على هذا الإنجاز المتميز، الذي يعد ثمرة، أولا وقبل كل شيء. لجهودهم ومثابرتهم على التحصيل العلمي، طوال السنة الدراسية. ويعد ثانيا، نتيجة طبيعية للرعاية الخاصة، التي لطالما أولتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة وطلبتها.

وأشاد الفريق أول، بالنتائج الباهرة التي حققتها شبلات الأمة اللواتي نجحن. على غرار الأعوام الفارطة، في الحصول على نسبة 100%. حيث برهن مجددا على إرادة عالية للنجاح وعزيمة لا تلين للتفوق والتميز.

كما أسدي لهن الفريق أول، أصدق عبارات التهاني والتبريكات، حاثا إياهن على السعي الحثيث لتحقيق المزيد من النجاحات والتألقات. واضعات نصب أعينهن، أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. تحرص شديد الحرص على تحفيزهن. من خلال توفير كل أسباب النجاح ومتطلبات الامتياز والإبداع والارتقاء العلمي والمهني.