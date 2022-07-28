الفريق أول شنقريحة يُكرم أشبال الأمة المتفوقين في الباك والبيام

ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، دورة جوان 2022، بنادي الجيش ببني مسوس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، شمل التكريم الأشبال المتفوقين في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط على مستوى جميع مدارس أشبال الأمة.

مشيرا إلى أن نسبة النجاح في هذه المدارس، فاقت 98.17 بالمائة بالنسبة لشهادة البكالوريا. و100 بالمائة بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط.

هذا وقدم الفريق أول االسعيد شنقريحة، تهانيه الخالصة لكل الشبلات والأشبال الناجحين في هاتين الشهادتين.

كما أكد الفريق أول، أن هذه النتائج المشرفة دليل آخر على ما يوليه الجيش الوطني الشعبي للطاقات والكفاءات الناشئة.

وشدد الفريق أول السعيد شنقريحة، أن لا خوف على مستقبل بلادنا التي طالما استمدت وستستمد قوتها الحقيقية من أبنائها الذين هم ثروتها الحقيقية.

وأكد الفريق أول، أن الجيش سيواصل العمل على تأمين كل أسباب النجاح لأبناء الجزائر.

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