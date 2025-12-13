الفريق أول شنقريحة يُنصب المدير المركزي لأمن الجيش

نصب الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، المدير المركزي لأمن الجيش.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، على التنصيب الرسمي للعميد عباس ابراهيم مديرا مركزيا لأمن الجيش.

وجاء في البيان: “باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ديسمبر 2025، أنصب رسميا العميد عباس ابراهيم، مديرا مركزيا لأمن الجيش، خلفا للعميد محرز جريبي”.

وأمر الفريق أول شنقريحة، بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة. تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية. ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

وكانت هذه المناسبة، سانحة للفريق أول، أسدى خلالها لإطارات هذه المديرية الحساسة، جملة من التعليمات والتوجيهات. بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة. بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.

وعقب ذلك أشرف الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.