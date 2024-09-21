الفريق أول شنقريحة يُهنئ الرئيس تبون بالعُهدة الثانية

هنأ الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه، وباسم كافة مُستخدمي الجيش، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية.

وقام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم السبت، بزيارة إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

وقدم الفريق أول السعيد شنقريحة، بالمناسبة، باسمه الخاص، وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، تهانيه إلى السيد عبد المجيد تبون. عقب انتخابه رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 07 سبتمبر 2024.

كما هنأ الفريق أول السعيد شنقريحة، كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، ومختلف المصالح الأمنية. نظير مساهمتهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني المفصلي.