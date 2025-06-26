الفريق أول شنقريحة يُهنئ مستخدمي الجيش بمناسبة العام الهجري الجديد

هنأ الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. السعيد شنقريحة جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447

وجاء في رسالة التهنئة “يطيب لي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447. أن أتقدم إلى جميع”الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين التابعين للجيش الوطني الشعبي، ومن خلالهم إلى عائلاتهم الكريمة وذويهم الطيبين. بأخلص التهاني وأصدق التبريكات، راجيا أن يكون العام الجديد. مليئا بالنجاحات والانجازات لجيشنا العتيد وأمتنا العظيمة.

كما جاء في الرسالة”إننا نقدر، عاليا، حجم التضحيات التي يبذلها مستخدمونا البواسل، بكل فئاتهم ومستوى مسؤولياتهم. ونعتبرها امتدادا طبيعيا لما قدمه أسلافنا الميامين من أجل هذا الوطن الغالي، تضحيات تحتاجها أمتنا، أكثر من أي وقت مضى، من أجل مواصلة مسيرتها نحو تحقيق الرقي والتطور المنشودين، لاسيما في ظل التهديدات متعددة الأشكال والأوجه التي يعرفها محيطنا الجيوسياسي.”

واستطرد قائلا “في هذا الصدد، نبقى متيقنين بأن أبناء الجزائر البررة واعون كل الوعي بالمخاطر المحدقة بوطنهم، وبأنهم مدركون لحجم التحديات الواجب رفعها من أجل التصدي الحازم للمحاولات البائسة الهادفة للمساس بموجبات أمن واستقرار وطنهم، التي هي ركيزة كل تطور وعماد كل مشروع طموح للارتقاء بالوطن في كافة المجالات.”

وختم الفرييق أول رسالته قائلا” من هذا المنطلق، أحث كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، كل في حدود صلاحياته ومسؤولياته، أن يواصلوا العمل المثابر والمخلص من أجل تعزيز أسس منعة وصلابة مؤسستنا العتيدة، بما يتوافق وصيانة المصالح العليا للوطن المفدى.”